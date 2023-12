Marché de Noël : des commerçants sous surveillance

Pour vous attirer jusqu’à leur stand, il y a les commerçants qui laissent flotter une bonne odeur de vin chaud, et ceux qui misent tout sur l'affichage artisanal, 100% pure laine, ou encore fabriqué en France. Un gage de confiance qui peut parfois être un piège. En cette période de fête, la répression des fraudes multiplie les contrôles. Ce jour-là, deux agents inspectent le marché de Noël de Rince et très vite, un cabanon attire leur attention. Certifiées d’origine protégée, les huîtres Marennes Olérons sont réputées pour leur qualité, très attractives pour le consommateur. L’objectif de la manœuvre est de vendre des huîtres de moins bonne qualité, beaucoup plus chères, en trompant le consommateur. Ce n’est pas le cas sur un stand, tout est en règle, mais une affiche interpelle la répression des fraudes. “Bon pour la mémoire, restez jeune et en forme”, des slogans strictement encadrés par la loi, sans fondement médical. Le vendeur doit les retirer. TF1 | Reportage A. Cloix, J. Clouzeau