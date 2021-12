Marché de Rungis : des professionnels inquiets pour les fêtes

Dès 4 heures du matin à Rungis, le Pavillon de la Marée est déjà en effervescence. Saint-Jacques, huître, homard... Les produits du Réveillon sont sur tous les étals. "C'est la dernière ligne droite", dit Véronique Gillardeau, directrice générale de la "Maison Gillardeau". Les clients ne lésinent pas également sur les commandes, plus 5% par rapport à l'an dernier qui étaient déjà une très belle année. "L'année dernière, les restaurateurs étaient fermés, mais beaucoup d'entre eux se sont réinventés en plateaux de fruits de mer à emporter. Les poissonniers ont bien travaillé. Cette année, la tendance est un petit peu la même chose", poursuit-elle. La même dynamique est constatée chez Franck Gratiot, grossiste en fromage. À l'approche de Noël, il réalise 15 % de son chiffre d'affaires annuel. "C'est vraiment un mois important à ne pas louper. Au début du mois de décembre, les Français sont plutôt pris sur les cadeaux et se jettent sur l'alimentation la dernière semaine", affirme-t-il. Mais cet enthousiasme est un peu terni par le contexte sanitaire. "C'est vrai que depuis bientôt 2 ans, on vit au gré des annonces et de tout ce qui se passe, donc à nous d'être agiles avec des propositions de produits plus faciles à emporter", dit Frédéric Masse, dirigeant de la société "Masse". Alors que les annulations des commandes des traiteurs se multiplient, les grossistes redoutent aussi une baisse des fréquentations dans les restaurants et des tablées plus petites. Les professionnels sont toujours prêts à s'adapter, mais ils espèrent que l'ambiance des fêtes ne sera pas gâchée et que les Français consommeront sans limites. TF1 | Reportage L. Deschateaux, Q. Danjou