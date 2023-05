Marché de Rungis : objectif zéro déchet !

Au pays du plastique, du carton et des chambres froides, il fait office de petite révolution : un bac réutilisable dans lequel toutes les commandes sont préparées par les grossistes, avant d'être livrées aux restaurateurs. "Une fois qu'ils ont reçu leurs marchandises, ils l'utilisent. Ensuite, ils n'ont plus qu'à stocker et à nous rendre le bac. C'est la seule solution qui permet d'avoir zéro déchet en termes d'utilisation d'emballage", explique Christophe Schiano, directeur général de Transgourmet. Terminé le bac en polystyrène à usage unique qui est impossible à recycler et beaucoup plus cher en prime : 1,50 euro l'unité. Le bac réutilisable, lui, est loué 3 euros par mois. Un prix qui comprend le lavage, réalisé quotidiennement dans une salle du marché de Rungis. L'objectif est de réduire de plusieurs dizaines de tonnes le nombre de déchets produits. Le plus grand marché au monde est bien décidé à se donner une image plus verte. Un défi quand on sait que, chaque jour, 9 500 tonnes de marchandises et presque autant d'emballages y circulent. Des produits en très grande majorité vendus, mais le reste n'est plus jeté. Il est placé dans un immense bac : un composteur. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Couturon, F. Mignard