Marché de Rungis : le train des primeurs bientôt supprimé ?

Le train des primeurs entamerait-il ses derniers voyages ? Depuis 40 ans, il affrète chaque année 138 000 tonnes de fruits et légumes. Cette marchandise, venant de France, d'Espagne et du Maroc, quitte la gare de Perpignan tous les soirs, parcourt 800 kilomètres pour rejoindre Paris. Si la liaison était supprimée, elle serait remplacée par 80 camions ou une nouvelle liaison directe en provenance d'Espagne.