Marché / Grande surface : où faire vos courses en vacances ?

Qui dit vacances dit plage, farniente, bronzette et liste de course pour préparer le plat typique de la région. En Gironde, on cultive des tomates, des melons ou encore du miel. Autant de produits que l’on va tenter d’acheter le moins cher possible, histoire de soigner notre porte-monnaie. À la plage de Canon, nous avons le choix entre le marché de l’océan et le supermarché du coin. Nous nous rendons en direction des deux, pour acheter et comparer sept produits. La guerre des prix, c’est parti. Le fromage, c’est 18,90 euros le kilo. En supermarché, il coûte 14,50 euros. Sans surprise, le supermarché gagne le match de prix sur les fromages. L’argument de ceux qui viennent faire leurs courses au supermarché, c’est souvent de trouver des produits moins chers comme le brocoli. Le prix des fruits et légumes a augmenté de 11% en un an. Nous décidons d’acheter les moins onéreux : carottes d’Italie, melons, tomates et abricots origine France. Des rayons aux étales, qui sera le moins cher ? Pour cela, il faut savoir où aller. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Simon.