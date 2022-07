Marchés de l'été : comment repérer les vrais produits locaux

À peine arrivés en vacances, certains pensent déjà aux cadeaux qu'ils vont ramener. Attention, sur les marchés d'été, des vendeurs peuvent profiter de cette décontraction. Dans cette épicerie, plus de 4 000 produits sont référencés, comme ce pâté du cap ferret ou ce miel de Dunes. Alors comment être sûr de leurs qualités ? Même conseil à plus de 400 km de là, sur un marché de Montélimar. Ne vous fiez pas aux emballages. Vérifiez les étiquettes et privilégiez les producteurs aux simples vendeurs. Dans son enquête, 60 Millions de consommateurs désigne les produits du terroir les plus transformés sur les marchés d'été. Méfiez-vous aussi des produits du terroir trop bon marché comme trois saucissons pour moins de dix euros ou du miel à moins de quinze euros le kilo ont peu de chance d'être Français. T F1 | Reportage Y. Chambon, J. Thieux