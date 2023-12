Marchés de Noël, festivals... : grands événements sous surveillance

Beaucoup de visiteurs, mais aussi beaucoup de policiers. Cette semaine, la préfecture a décidé de renforcer la sécurité du marché de Noël de Strasbourg. Plus de patrouilles, plus de fouilles et des points de filtrage à chaque entrée. Plus de trois millions de visiteurs sont attendus cette année. La présence policière rassure aujourd'hui les touristes cinq ans après l'attentat du marché de Strasbourg. Sur le marché de Noël, un millier de personnes sont mobilisées, dont 400 CRS et gendarmes mobiles, et 450 caméras de vidéo-surveillance installées dans toute la ville. À Lyon, l'événement le plus attendu est la fête des Lumières. Le coup d'envoi est donné ce jeudi soir. Les policiers sont en place avec un quadrillage des rues et un dispositif anti-voiture bélier. "On est en train avec le maire de la ville et les forces de l'ordre de faire le tour justement du dispositif. Tout est paré pour répondre à toute éventualité pour que ce soir et les autres soirs qui vont suivre, c'est une fête et ça restera une fête", déclare Fabienne Bussio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tout, 1200 agents sont mobilisés : des policiers nationaux, mais aussi municipaux, des agents de sécurité privée et du personnel d'accueil pour orienter la foule. La foule est également surveillée de prés dans la capitale. À Paris, les visiteurs se pressent le soir devant les grands magasins et les sites touristiques. Les forces de police patrouillent régulièrement. Le dispositif doit monter en puissance jusqu'aux fêtes de fin d'année. TF1 | Reportage G. Chieze, K. Yousfi, G. Charnay