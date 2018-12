Marchés de Noël : sécurité renforcée sur tout le territoire

Le niveau de sécurité a été renforcé dans tous les marchés de Noël de notre pays. C'est notamment le cas à Reims, où les visiteurs sont soumis à des fouilles systématiques. Le dispositif est complété par des patrouilles sentinelles de la police et des caméras de surveillance. À Nice, des agents filtrent l'entrée du village de Noël. La police sillonne régulièrement les lieux et des plots bordent le marché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.