Marchés d'été : le boom des contrefaçons

Sur un marché, au milieu des produits locaux et artisanaux, on aperçoit des vêtements et des sacs affichant des logos de marque à des prix défiant toute concurrence. En 2022, environ 11,5 millions d'articles contrefaits ont été saisis dans l'Hexagone. Ce qui représente une hausse de 27 % de plus qu'en 2022. Les consommateurs sont nombreux à avouer se laisser tenter en vacances. "J'aime le chic. Et comme je n'avais pas les moyens, j'ai acheté un sac de contrefaçon", dit ouvertement une femme dans le JT de 20H de TF1. Beaucoup savent que la contrefaçon est illégale. Les revendeurs risquent trois ans de prison et 300 000 euros d'amende. Et même acheter ou porter un faux est un délit. L'article peut être confisqué et l'acheteur devra payer une amende de trois fois la valeur de l'objet contrefait. Mais le risque est aussi sanitaire. Les lunettes de soleil achetées à la sauvette, par exemple, ne protégeront pas vos yeux. Alors, comment ne pas se laisser piéger ? Delphine Sarfati, directrice générale de l'UNIFAB, nous donne des tuyaux depuis le marché italien où elle traque les contrefaçons. Pour alerter les vacanciers, 150 000 tracts seront distribués sur les plages et les marchés cet été. TF1 | Reportage A. Fliller, C. Guérard