Marchés : la galère pour les commerçants

Freddy Flament n'est pas serein. Au volant de son camion de boucherie ambulante, il a peur de manquer de carburant. Pourtant, il doit bien livrer ses 600 clients hebdomadaires. Mais à cause des pénuries, il n'utilise qu'un seul camion au lieu de deux habituellement. "Ce qui fait qu'on finit plus tard. Mais au moins, on arrive à garder un camion avec du gasoil à la maison au cas où on ne pourrait plus en trouver du tout", déclare-t-il. Les marchés sont en train de se vider. Ce matin à Doulon, certaines allées sont restées désespérément vides. Beaucoup de marchands n'ont pas pu ou pas voulu se déplacer, faute de carburant. "Je cherchais un petit portemonnaie, mais bon, il n'y a rien. Donc, on va faire demi-tour", regrette un senior. "De toute façon, vu le manque de commerçants, je pense que le marché est un peu raté, c'est dommage", ajoute une cliente. À 4h cette nuit, certains marchands ont réussi à faire le plein de leur camion. "C'est un soulagement pour continuer à travailler", s'exprime Jean-Claude Klein, fromager - La Finarde, Arras (Pas-de-Calais). Mais pour beaucoup, l'activité de la semaine prochaine est très incertaine. Les marchands ambulants demandent à être considérés comme des véhicules prioritaires. Pour eux, cette crise a déjà bien trop duré. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman