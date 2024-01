Mariage : prêts à tout pour réduire la facture

C'était hier, samedi 6 janvier 2024, le plus beau jour de leur vie, peut-être aussi le plus cher. Cent cinquante invités, cocktails apéritifs, photographes, fleurs, pour leur mariage, Lihnda et Mickaël se sont fait plaisir. Mais c'était sans compter sur l'inflation qui s'est invitée à la noce. Leur budget, conséquent, a été atteint plus vite que prévu. Alors, le couple a fait des concessions, comme se marier en hiver. Lihnda et Mickaël ont ainsi payé 1 000 euros de moins, la location de la salle. Toutes les économies sont les bienvenues, car, aujourd'hui, aucune prestation n'échappe à la hausse des prix, comme le constate Agathe Rémond, organisatrice de mariages. Mais alors, comment se faire plaisir le jour J, sans se ruiner ? Prenons la direction de Valenciennes où se tenait un salon du mariage. Les promotions sont partout. Une coiffure de mariée, par exemple, coûte normalement 200 euros, contre 150 là-bas. Un peu plus loin, un bijoutier propose la deuxième alliance à un euro seulement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Deschateaux, N. Pellerin, D. Bordier