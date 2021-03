Mariages : des cérémonies à l'essai

Sur les hauteurs de Lyon, le château de Saint-Priest, voué aux événements, attend désespérément ses mariés de printemps. Les prestataires de service sont prêts à y accueillir un mariage-test avec protocole sanitaire strict. Alors, comment cela peut-il se passer concrètement ? Mélissa et Brice, présidents de l'Union professionnelle de l'événementiel ont écrit une charte pour la mise en place encadrée du mariage-test. Ils espèrent un soutien du sous-préfet du Rhône, et question échéance, l'espoir d'un mariage-test au printemps s'amenuise. Contrairement au concert-test et au festival-test, pas de feu vert dans l'immédiat. Néanmoins, Marine et Stéphane veulent y croire. Ils devaient déjà se marier l'année dernière. Date reportée au 1er mai 2021. Aujourd'hui, ils sont candidats au mariage-test, leur ultime espoir de sceller leur union au plus vite. Même si les 300 invités ne peuvent pas assister à la réception, pour les futurs mariés, tout est prêt depuis un an : mairie, église, DJ, salle, et traiteur, alors ils se diront oui avant la fin de l'été.