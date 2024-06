Mariages, fêtes… : annulations en série avant les élections

Une salle polyvalente où devait se dérouler un spectacle et un repas de bénévoles. Il est impossible de l’organiser ailleurs, la commune ne dispose pas d’une autre salle équivalente. Pour les associations, ce sont plusieurs mois de travaux qui s’envolent. L’an dernier, la fête avait attiré un millier de personnes et permis de faire rentrer un peu d’argent. Dans une autre commune, le maire et les habitants espèrent encore trouver une solution. Il est pour eux impensable d’annuler la fête d’école, prévue lors du premier tour, au même endroit que le bureau de vote. Pour sauver l'événement, une demande de dérogation vient d’être envoyée au préfet. L'objectif est de déplacer le scrutin de l'autre côté du parking, dans la salle du Conseil municipal, pour éviter de faire des mécontents. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sare