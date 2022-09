Marie-Hélène Audoye : la disparue de la Côte d’Azur

Son combat pour sa fille disparue, Annie Audoye le mène sans relâche, depuis 31 ans. C'était le 21 mai 1991. Ce matin-là, Marie-Hélène, âgée de 23 ans, commerciale en produits pharmaceutiques, quitte son domicile à Cagnes-sur-Mer, pour entamer sa tournée en voiture. Elle a été vue pour la dernière fois par un témoin, en début d'après-midi, à Monaco. Depuis, plus aucun retrait bancaire, plus aucune nouvelle donnée à ses proches. Aucune trace non plus de la voiture de la jeune femme. La famille de Marie-Hélène Audoye soupçonne des membres de son entourage d'être impliqués dans sa disparition. Mais, l'enquête ne donne rien. Des avis de recherche, Annie Audoye en a placardé des milliers en 31 ans, en vain. L'enquête est finalement fermée en 2013, avec de nombreuses lacunes, selon l'avocate de la famille de Marie-Hélène Audoye. Il y a quelques semaines, le pôle des affaires non élucidées a décidé de rouvrir le dossier. Annie Audoye garde l'espoir d'obtenir enfin des réponses. Après la disparition de sa fille, elle a mis en place une ligne téléphonique dédiée à sa recherche. TF1 | Reportage R. Bey, V. Capus, F. Der Stepanian