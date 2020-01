Marine Le Pen candidate... à l’élection présidentielle

C'est officiel. Lors de ses vœux à la presse, Marine Le Pen a annoncé ce jeudi après-midi sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Ce sera la troisième fois qu'elle se présente à ce scrutin après celui de 2012 et 2017. "Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise" a-t-elle expliqué au cours de son intervention. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.