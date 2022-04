Marine Le Pen / Emmanuel Macron : cette famille toulousaine s’apprête à regarder le débat

Pour Pascal, père de famille, il a déjà choisi son candidat. Mais il veut encore découvrir un peu plus sur le contenu de son programme, sur les différents types d'engagement qu'il va prendre, en particulier sur les thématiques de l'environnement, l'écologie. Pour sa femme, c'est important de voir ce qui se passe dans son pays. Elle est aussi curieuse de voir comment les candidats vont se comporter. Quant à l'une de leurs filles, en âge de voter, elle ne va pas regarder le débat parce qu'elle éprouve un certain désintérêt pour la politique. L'autre fille, elle, qui n'est pas encore en âge de voter, va quand même y jeter un coup d'œil par curiosité. Selon les sondages, six Français sur dix sont prêts à voter ce dimanche. Et on verra si le débat de ce mercredi soir fera augmenter ce chiffre. TF1 | Duplex François-Xavier Ménage