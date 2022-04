Marine Le Pen / Emmanuel Macron : une journée particulière avant le débat

Après deux jours d'absence, Marine Le Pen est revenue à Paris. La candidate, aperçue à la mi-journée à son QG, n'a pas voulu dire un mot. Les éléments de langages reviennent à ses lieutenants. Marine Le Pen a pris le temps de se reposer. Sortie de son QG deux heures plus tard, la candidate est retournée directement se concentrer chez elle. De son côté, Emmanuel Macron a passé la journée au palais de l'Élysée, à l'abri des regards. À peine y a-t-on aperçu, dossiers sous le bras, l'un de ses plus proches conseillers. Le chef de l’État présidait un Conseil des ministres. Aucune image du candidat, mais une consigne à la sortie, rester discret. Les militants, eux, étaient encore sur le terrain, mobilisés pour tenter de convaincre les indécis. Par exemple, ceux de Marine Le Pen étaient dans le Pas-de-Calais, alors que les soutiens d'Emmanuel Macron étaient dans le Rhône. À moins d'une heure de l'émission, les équipes militantes sont toujours sur le pont. Elles préparent leur soirée, prêtes à regarder le débat pour soutenir leur champion. T F1 | Reportage C. Colin, B. Augey, P. Marcellin.