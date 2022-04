Marine Le Pen : “Je souhaite faire un gouvernement d’union nationale”

Interrogée sur la possibilité de faire des concessions dans son programme, Marine Le Pen a d’abord rappelé son souhait d’établir un gouvernement d'union nationale. Ainsi, pour la candidate Rassemblement national, il ne faut pas que la cohérence globale de son projet en soit perturbée. Marine Le Pen a également rappelé son souhait d’un scrutin de type proportionnel pour que chaque Français puisse être entendu, respecté et représenté dans notre pays. Elle fait savoir que les modalités de ce scrutin seront discutées au sein de l'Assemblée nationale. Ce qu’elle trouve normal. Une manière de rendre à l'Assemblée nationale un pouvoir qu'elle a probablement perdu dans les cinq dernières années. Au sujet de ces points communs avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen s’est adressée aux électeurs du candidat de La France Insoumise, en rappelant son attachement au système de protection sociale français. Elle affirme également avoir le projet le plus protecteur, ainsi que sa volonté de préserver ledit système de protection sociale, le bien et le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Retrouvez l'intégralité de son intervention dans la vidéo ci-dessus.