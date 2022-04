Marine Le Pen : objectif législatives

Toute la matinée, Marine Le Pen a voulu rester discrète. Près de son domicile, partie de cache-cache improvisée avec les journalistes. Il faudra finalement attendre le début d'après-midi pour une première apparition furtive devant son quartier général de campagne. La défaite semble presque oubliée du moins en apparence. À l'intérieur du bâtiment, Marine Le Pen réunit ses cadres pour revenir sur les derniers mois de campagne et plancher sur les élections législatives de juin avec un objectif : présenter un candidat dans chaque circonscription. "Six millions de Français qui sont portés sur la candidature de Marine savent que derrière les 5 ans qui arrivent, il y aura la retraite à 65 ans, une politique de saccage sociale extrêmement dur, la même impuissance à l'égard de la politique d'immigration, de l'insécurité. Nous, on veut leur dire que ce n'est pas une fatalité, qu'il reste ce troisième tour que sont les élections législatives", a affirmé Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national. Selon nos informations, Marine Le Pen, elle-même, sera bien candidate à sa réélection dans son fief du Pas-de-Calais. Mais avant de battre de nouveau campagne, elle va s'accorder une semaine de repos avec une seule apparition publique, comme chaque année, devant la statue de Jeanne d'arc à l'occasion du premier mai. TF1 | Reportage M. Desmoulins, S. Bougriou, X. Boucher