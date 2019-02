Marine Le Pen rend hommage à Ilan Halimi

Le Rassemblement National n'avait pas été convié au rassemblement contre l'antisémitisme qui se tient à la Place de la République ce mardi. En marge de cet événement, Marine Le Pen et des députés de son parti se sont rendus à Bagneux (Hauts-de-Seine) pour se recueillir devant une plaque en hommage à Ilan Halimi, jeune juif tué en 2006 après avoir été martyrisé et séquestré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.