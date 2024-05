Marion Maréchal : l’islam et l’immigration, une obsession ?

Marion Maréchal nous a envoyé une photo d’elle et de ses enfants devant une crèche de Noël, pour symboliser son engagement européen. Pour elle, être mère de famille légitime son action politique. Tous les symboles sont là. Elle souhaite défendre une civilisation européenne et chrétienne donc, qu’elle estime menacée. Nous avons passé au crible toutes ses prises de parole depuis quatre mois avec notre partenaire Data Politique. Parmi les mots qu’elle emploie et qui la distinguent des autres candidats, “immigration” bien sûr, souvent associé à “grand remplacement”, “charia”, “mosquées”, “frères musulmans”, L’islam et l’immigration apparaissent chez elle comme des obsessions. En septembre dernier, elle était à Lampedusa après l’arrivée de 7 000 migrants. Elle n’a pas encore de programme, mais elle a déjà une proposition choc, mettre en place un blocus naval militaire en mer Méditerranée, une idée que défendait avant elle Giorgia Meloni, qu’elle cite souvent en exemple. TF1 | Reportage L. Zajdela