Marioupol : pourquoi le théâtre a-t-il été visé ?

Il est toujours impossible de dire, 36 heures après, si des personnes sont mortes dans ce bombardement. C'est un missile qui a éventré le théâtre, alors que le mot "enfant" avait été écrit au sol, à destination des pilotes russes. Des centaines de personnes se cachaient là. Selon le témoignage de rescapés, comme celui d'une jeune femme interrogée par des militaires. Belkis Wille, enquêtrice de l'ONG Human Rights Watch, confirme la présence de centaines de personnes dans le théâtre, mais surtout d'un abri trop petit pour toutes les accueillir. En effet, selon ses explications, il est impossible que tout le monde ait été dans le sous-sol au moment du bombardement. Il y avait peut-être 100 ou 150 personnes dans le sous-sol, et plus dans les autres étages. Selon les organisations humanitaires, entre 700 et 1 000 personnes se cachaient dans ce théâtre situé en plein centre et dans lequel elles venaient en famille. Il y a une semaine, un homme qui travaille sur place, témoignait de leur situation. Il faisait savoir que des gens y viennent prendre leur repas, des enfants, des femmes et des personnes âgées. Des dizaines de familles vivaient dans le sous-sol. Ce théâtre était un lieu de rassemblement avant l'évacuation dans les corridors humanitaires. Selon la mairie de Marioupol, 30 000 habitants ont pu être évacués en une semaine. C'est peu. Il en resterait 350 000. T F1 | Reportage S. Pinatel, C. Chevreton, C. Aguilar.