Maroc : des nuits éprouvantes pour des milliers de familles

Il y a ceux qui ont posé leur tente n'importe où, au hasard, et ceux comme Mohamed et Nezha qui ont vu leur campement de fortune installé juste en face de qui fut leur foyer bien-aimé. De l'autre côté de ce terrain vague, transformé en QG humanitaire, les deux amis qui étaient voisins nous montrent les décombres de leurs maisons respectives. Un tas de pierres au soleil couchant. Plus de toit pour les parents, les enfants, les proches dont beaucoup ont été marqués dans leur chaire. À 1 300 mètres d'altitude, le froid est bien ce qui menace le plus les sinistrés. Nezha et les autres femmes préparent les couvertures, et puis, il faut quand même nourrir les plus jeunes, avec pas-grand-chose : du pain, de l'huile, un peu de lait. C'est au son des générateurs que chacun essaie de fermer l'œil. Une légère secousse est ressentie dans la nuit. Le jour se lève enfin sur les hauteurs de Talat N'Yaaqoub. Le temps est clair pour l'instant, mais de la pluie est annoncée dans les heures qui viennent. On a sorti davantage de morts que de survivants de ce champ de ruines. TF1 | Reportage M. Scott, R. Roiné, A. Pocry