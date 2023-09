Maroc : des sinistrés livrés à eux-mêmes depuis 3 jours

Le soulagement, les habitants de Tigouga viennent enfin d'être approvisionnés en nourriture. Ils se sont installés juste à côté de ce qui reste de leur maison, toutes les maisons sont tombées. La famille, en images, ne déplore pas de décès, mais plusieurs blessés. Ils ont été soignés comme de nombreux habitants par les secouristes arrivés dimanche soir. Les soins, la distribution des pains s'effectuent au centre du village. À pied, à dos d'âne, en voiture, les habitants remontent dans les hameaux isolés dans une partie du Haut Atlas, comme la famille Hakuru. Depuis le séisme, ils ont récupéré deux tentes. Les deux tentes qu'ils ont reçues ne suffiront pas pour l'ensemble des villageois. Il est donc important pour le villageois, en images, de créer un abri. En attendant la nuit, les enfants errent dans les rues. "On ne peut pas se doucher et on n'a pas de vêtements.", raconte une enfant rescapée du séisme. Le gaz manque aussi pour préparer les plats chauds. Le besoin de se reposer, mais difficile de trouver le sommeil avec la peur d'une autre secousse, ici, à cinq heures de route d'Agadir. TF1 | Reportage Y. Hovine, F. Maillard, L. Gorgibus