Maroc : des villages difficiles d'accès pour les secours

Une route étroite, en partie couverte par des gravats, fissurée de toute part. À mesure que nous nous approchons de l'épicentre du séisme, les obstacles s'additionnent. Trente minutes plus tard, la voie est libre, mais certaines voitures sont coincées. Les automobilistes déplacent les pierres à mains nues, mais cela ne suffit pas. Les villages les plus reculés se rapprochent lorsque la circulation est à nouveau coupée. Mais le déblayage prend du temps et bloque le passage à ceux qui n'ont pas une minute à perdre. Dans une voiture bleue, une femme gravement blessée vient seulement d'être secourue et doit être transportée à l'hôpital. La priorité est de faciliter l'accès aux villages sinistrés, mais sur cette route où le danger est permanent, les habitants avancent la peur au ventre. Après plusieurs heures, nous accédons enfin aux villages perchés de l’Atlas dont il ne reste presque rien. Le trajet par la route est tellement long et périlleux, et les besoins tellement nombreux, que ces hélicoptères larguent au-dessus des villages des couvertures et des vivres pour répondre à l'urgence. TF1 | Reportage S. Chevallereau, Q. Trigodet, E. Fourny