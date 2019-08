Maroc : sept morts dans une crue subite

Au Maroc, dans la région de Taroudant, la crue subite d'une rivière a submergé un terrain de football. Emportées par les flots, sept personnes sont décédées. Les orages et les pluies diluviennes tombées dans les montagnes voisines sont à l'origine de ce drame. Ce vendredi 29 août, alors qu'ils enterrent leurs morts, un homme est toujours porté disparu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.