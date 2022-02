Maroquinerie de luxe : des emplois made in France

Vanessa Pelletingeas vient d'être embauchée en CDI dans un atelier de maroquinerie de Louis Vuitton à Vendôme (Loir-et-Cher). Une belle opportunité pour la mère célibataire avec quatre enfants à charge. "J'habite à deux minutes d'ici. Trouver un emploi et habiter juste à côté, c'est très très rare surtout à la campagne. C'était l'idéal pour moi", confie-t-elle. 150 artisans viennent d'être recrutés dans cet atelier situé en plein cœur de la ville. Et le groupe de luxe ne compte pas s'arrêter là. Un deuxième atelier vient de sortir de terre à quelques kilomètres de là. "On a le projet d'aller jusqu'à 400 recrutements d'artisans sur les prochaines années", indique Valérie Dubois, directrice des ateliers France LVMH. Le géant du luxe s'est associé à Pôle emploi pour recruter des personnes sans diplôme ou en reconversion. C'est le cas de Christelle Brunet, 39 ans, ancienne commerciale à Paris, venue s'installer dans la région. "C'est une nouvelle vie, c'est tout un monde. Je n'en suis qu'au début, je découvre. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre", s'exprime-t-elle. TF1 | Reportage E. Despatureaux, M. Derre