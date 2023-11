Marques distributeurs : comment elles ont gagné la bataille ?

Dans votre supermarché, c'est un face-à-face de plus en plus disputé. Face aux grandes marques, leur copie est quasi-conforme et moins chère. Pour des biscuits à 1,49 euro, l'enseigne vend ici les siens à quatorze centimes de moins. Des marques de distributeur qui ne cessent de conquérir de nouveaux clients. Un succès, à tel point qu'ils défient les grandes marques sur leur terrain, la publicité : des affiches et des spots à la télévision. Après 50 ans d'existence, comment expliquer les sorts de ces produits, longtemps mal perçus, par les consommateurs ? Première raison du succès, les marques de distributeurs sont désormais partout, même là où on ne les attend pas. Et c'est comme ça dans tous les rayons. Sans renier sur la qualité, comment les enseignes font-elles pour être moins chères ? Pour une équipe de Carrefour, la technique est toujours la même. Pour créer ses propres merguez végétales, elle copie le leader du marché. Mais pas question de les vendre à 4,19 euros, comme la grande marque. L'enseigne veut atteindre 2,90 euros et pas plus, quitte à revoir les ingrédients de la recette. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Ifrgane, T. Valtat