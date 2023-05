Marques distributeurs : les secrets des prix bas

Chocolat noir saveur menthe, c’est un incontournable de la pause-café d'une cliente que nous avons rencontrée. Mais lequel choisir : la marque suisse, l’originale, ou bien l’autre ? Comme la cliente, nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers les produits de marques distributeurs. On les appelle les MDD et actuellement elles font de l’ombre aux grandes marques qui sont en moyenne 30% plus chères. C’est vrai que ça peut valoir le coup. Le prix d’une portion individuelle de compote de la marque la plus connue équivaut à trois portions du côté marques distributeurs. Et vous ne pouvez pas les rater. Ces produits, vendus par l’enseigne sous sa propre marque, prennent de plus en plus de place dans les rayons. Premier prix, bio, locale, et même haut gamme, les marques distributeurs sont sur tous les fronts et à chaque fois, elles promettent d’être moins chères. Comment font-elles ? Ce jeudi 25 mai, les équipes de Carrefour testent une nouvelle salade composée. D’ici quelques mois, elles seront vendues sous la marque de l'enseigne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, P. Bouffard