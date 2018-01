Marseille accueille une nouvelle base commerciale chinoise

Les investissements chinois s'accélèrent en Europe. C'est un projet à l'architecture étonnante qui domine en effet dans les quartiers Nord de la cité phocéenne. Il s'agit du "Marseille International Fashion Center" (MIF 68), le futur centre commercial de grande ampleur pour les professionnels du textile. Grâce à son port attractif, Marseille entend bien profiter de la nouvelle route de la Soie entre la Chine et l'Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.