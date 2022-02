Marseille : après la grève des éboueurs, un long nettoyage commence

Une paire de gants, un sac-poubelle, une équipe de bénévoles est lancée dans le centre-ville pour nettoyer les rues. "Tout le monde doit se mettre les mains à la pâte tout simplement. Même si on ne peut pas ramasser de grandes quantités, seul, le groupe en ramasse beaucoup", s'exprime une femme. Ramasser les déchets qui se sont accumulés durant 17 jours, et même si la grève est terminée et que les éboueurs reprennent tous le travail ce soir. Face à la montagne de poubelles, certains ont décidé de s'organiser pour multiplier ces initiatives citoyennes. "Les déchets, qui traînent, présentent un risque pour l'environnement. On appelle tous les Marseillais à les ramasser. Il y a 20 endroits à Marseille qui sont à leur disposition, dans les mairies de secteur, pour qu'ils puissent aller retirer des gants et des sacs", lance Adrien Piquera, membre de l'association "1 déchet par jour". Dans la ville, les avis divergents sur cette forme de mobilisation. "Ce n'est pas aux habitants de ramasser les poubelles, c'est aux éboueurs de le faire", déclare un homme. "Non, je n'irai pas. Il ne faut pas exagérer", s'exprime une senior. "On vient avec quoi, une brouette . Une voiture ? Un vélo et puis quoi encore ? Mais non", ajoute une autre. La mairie, de son côté, soutient ses initiatives et les encourage même. TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara