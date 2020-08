Marseille : comment les habitants vivent-ils les nouvelles restrictions ?

Depuis hier, les CRS et la police municipale patrouillent à Marseille. S'ils sont encore assez tolérants pour l'instant, il y a déjà eu quelques verbalisations. Contrôle du port du masque, fermeture des bars et restaurants à 23 heures, ... La police était déployée autour du vieux port. Ces contrôles renforcés vont continuer, assure la préfecture. Les nouvelles mesures ont globalement été bien respectées dans la deuxième plus grande ville de France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.