Marseille : d'autres immeubles menacent de s'effondrer

Deux corps ont été retrouvés dans les décombres des immeubles effondrés à Marseille ce mercredi 7 novembre, ce qui porte à six le nombre de victimes. Mais après ce drame, de nouveaux immeubles menacent à leur tour de s'effondrer. Toute la cité phocéenne est concernée puisque 13% des logements de la ville sont potentiellement indignes. Ces logements insalubres sont un risque pour la sécurité et la santé de 100 000 personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.