Marseille : des décharges sauvages au coeur de la ville

À quelques pas des quartiers chics de Marseille, au bord de la route, un amas de déchets gâche la vie des habitants, essentiellement des cagettes de fruits et légumes. Un peu plus loin, sur une dizaine de mètres, ce sont des encombrants et des ordures ménagères. "Ça ne donne plus envie de vivre à Marseille, on a envie de partir de là", réagit une mère de famille. Cela fait plusieurs années que ces Marseillais vivent avec cette décharge sauvage à côté de chez eux. Et pourtant, à l'autre bout de la ville, entre les quartiers d'affaires et les quartiers nord, c'est aussi l'incompréhension. Depuis plusieurs mois, les automobilistes et les bus sont même obligés de slalomer entre les pneus et les gravats. "C'est un scandale ! Ça me révolte.", confie une senior. "On habite, on paie nos impôts, on n'en peut plus", ajoute un passant. Sur des vidéos filmées par les riverains exaspérés, un conducteur de camion de chantier déverse des décombres en pleine journée. À un autre moment, c'est un garagiste qui se débarrasse de ses pneus. Un élu alerte depuis des années sur ces dépôts sauvages illégaux, devenus presque ordinaires, alors que la déchetterie la plus proche est à moins de trois kilomètres. "Ils viennent ici pour ne pas payer", affirme-t-il. TF1 | Reportage P. Lefrançois, E. Bonnot, E. Contrucci