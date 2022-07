Marseille : des plongeons à haut risque

La Corniche Kennedy à Marseille, c’est une vue imprenable sur la mer, mais aussi sur les exploits dangereux d'adolescents en quête de sensation forte. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il prend de l’ampleur avec les réseaux sociaux. Par exemple, l’accident qu’il a eu auparavant n’a pas empêché un jeune de quinze ans et ses amis de ressauter depuis la Corniche peu après. Les ados parlent d’un rite initiatique. Les habitants, eux, ne comprennent pas vraiment, parce que selon eux, c’est très dangereux. Et ce ne sont pas les marins-pompiers de Marseille qui diront le contraire. Ils sont régulièrement appelés pour des accidents graves. Ils tirent la sonnette d’alarme. Mardi 28 juin, un homme de 42 ans y a perdu la vie. Pourtant les sauts depuis la Corniche sont interdits depuis un arrêté municipal de 2006. Mais derrière la signalisation et les messages de prévention, il est difficile d’être présent sur trois kilomètres, malgré quelques verbalisations. La police mise surtout sur la pédagogie et la prise de conscience des jeunes. Quitte à les choquer avec des affichettes. Des médiateurs avec des T-shirt bleus sont aussi présents sur le terrain, pour parler avec ceux qui veulent tenter le grand saut, afin d’éviter que des défis stupides viennent encore noircir ces belles vacances qui commencent. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P. Amar