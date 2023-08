Marseille : des policiers du RAID en garde à vue

Les deux membres du RAID, auditionnés comme témoins, sortent de la préfecture, loin des regards. À l'intérieur, trois de leurs collègues, membres de l'unité d'élite de la police, sont toujours en garde à vue depuis ce mardi matin pour avoir la réponse à une question : ont-ils tiré sur Mohamed Bendriss ? Un jeune homme, âgé de 27 ans, marié et père de famille, décédé en juillet, pendant les émeutes à Marseille. Ce soir-là, le jeune homme est retrouvé mort à ce carrefour, en images. Décédé d'une crise cardiaque, il a probablement été touché à la poitrine par un tir de LBD, selon l'autopsie. Selon l'avocat de la famille, trois vidéos attestent de la présence de cette unité, au moment et à l'endroit du tir. Ils interviennent normalement dans les opérations anti-terroristes, de grands banditismes, mais rarement pour du maintien de l'ordre. Moins formés à ces situations, les membres du RAID ont-ils pu commettre une faute ? En-tout-cas, pour leurs collègues policiers, leur présence était nécessaire. Les trois policiers sont présumés innocents, leur garde à vue peut durer jusqu'à jeudi 10 août matin. TF1 | Reportage F. Litzler, P. Géli, F. Miara