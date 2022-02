Marseille : des sociétés privées pour ramasser les poubelles

Nettoyer dans l'urgence des tas de poubelles qui bloquent les rues de Marseille. Ce matin, c'est une entreprise privée qui y travaille, engagée par la mairie de Marseille. Une réponse exceptionnelle à une situation devenue intenable et aussi dangereuse selon la municipalité. Au total, six camions ben ont été mobilisés toute la journée pour enlever entre cinq et sept tonnes d'ordures dans certains quartiers particulièrement touchés par la grève. Car un épisode de froid mistral touche la ville depuis hier. Des vents à plus de 100 km/h et des poubelles qui s’éparpillent un peu partout dans les rues de Marseille. Il y a l'impact écologique sur le littoral bien évidemment et puis il y a les effets de l'exaspération des Marseillais. Face à ces tâches qui s'accumulent, certains n'hésitent pas à mettre le feu. Les incendies de poubelles se multiplient et parfois à proximité des habitations. Près de 3 000 tonnes de déchets s'accumulaient et il faudra plus de dix jours pour tout enlever. Les entreprises privées engagées par la municipalité vont sans doute ramasser quelques dizaines de tonnes d'ici jeudi, la fin de l'épisode de vent. Quant à savoir combien cela aura coûté, la mairie estime aujourd'hui ne pas avoir chiffré le coût total de cette opération. T F1 | Reportage L. Huré, H.P. Amar