Marseille : que sont devenus les sinistrés de la rue d'Aubagne ?

Le 5 novembre dernier, huit personnes ont été tuées dans l'effondrement de deux immeubles insalubres à Marseille. 1 500 personnes ont dû être évacuées, principalement dans le quartier de Noailles. Un mois et demi après le drame, beaucoup d'entre elles ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. L'ensemble du pâté de maisons est en cours d'expertise. Certains sinistrés n'ont pas encore été relogés.