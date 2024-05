Marseille en fête pour accueillir la flamme

Bien sûr, pour la flamme, on attendait un accueil chaleureux. Mais qui pouvait imaginer à quel point Marseille allait s'embraser ? Du Pharo au Vieux-Port, en quelques heures, ce sont 150 000 personnes qui se sont massées pour saluer le Belem. C'est une journée en fanfare. L'ambiance est montée progressivement tout au long de la journée. Au programme des festivités, il y a une tradition ancestrale qui, ce mercredi 8 mai, se tenait sur le plus beau terrain de jeu du monde, un concours de joutes provençales. Un peu plus loin, sur la corniche, les jumelles et les appareils photo étaient de sortie pour enfin le voir apparaître au loin, ce trois-mâts qui annonce le coup d'envoi des premiers Jeux d'été organisés en France depuis un siècle. À événement exceptionnel, visite exceptionnelle. Pour l'occasion, le président Emmanuel Macron est arrivé dans l'après-midi de ce mercredi 8 mai à Marseille. Il en a profité pour visiter un simulateur de pilotage maritime. Vite, les minutes s'accélèrent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage D. de Araujo