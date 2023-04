"Je te tue avant que tu me tues" : enquête sur les fusillades en série à Marseille

Dans les quartiers nord de Marseille, ce point de deal de la cité de La Paternelle rapporterait jusqu’à 80.000 euros par jour. Alors plusieurs réseaux se disputent le territoire. Sur place, on rencontre un trafiquant de 25 ans, qui souhaite rester anonyme. Son discours fait froid dans le dos. "Marseille, c'est devenu comme la jungle. Moi, je te tue avant que tu me tues pour récupérer mon réseau, pour récupérer ma place. Elle pleure ta mère et elle ne pleure pas ma mère", lance-t-il. Dans cette cité, deux réseaux s’affrontent. Ils ont un nom, le Yoda et le Maga. La concurrence s’affiche directement sur les murs, mais aussi en ligne. Sur la plateforme Telegram, chaque clan partage publiquement à sa communauté les offres du jour, cannabis ou cocaïne, ainsi que la présence ou non des forces de l'ordre. Dernières ces annonces, des règlements de compte, dont les premières victimes sont souvent les petites mains des réseaux, de plus en plus jeunes. Dans une autre cité, elle aussi gangrenée par les trafics, certains adolescents affirment qu’ils n’ont pas peur des risques. Les fusillades sont presque toujours commanditées par les têtes des réseaux, pour protéger leur territoire et gagner plus d’argent. Des chefs de clan, qui se trouvent souvent bien loin de Marseille. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Géli, M. Jit, P. Fontalba