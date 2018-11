Marseille : l'effondrement des immeubles soulève des questions

À Marseille, dans la rue où les deux immeubles se sont effondrés, plusieurs bâtiments ont plus de 200 ans. La façade d'un des immeubles, où logeaient plusieurs familles, était pour le moins vétuste. Aussi, la mairie de quartier a été saisie quelques semaines avant. Alors, les experts ont-ils sous-estimé les risques ? Une enquête judiciaire le dira. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.