Marseille : la mère de Socayna, tuée par une balle perdue, se confie

Sa vie, son monde se sont écroulés. Le dimanche 10 septembre, il est 23h lorsqu'elle entre dans la chambre de sa fille. Dehors, un commando armé vient d'ouvrir le feu. "Le sang coulait de partout. Elle a reçu une balle ici dans sa joue. Je ne sais pas, je n’ai rien compris...", témoigne Leïla, la mère de Socayna, en larmes. C'est l'incompréhension face au destin gâché de Socayna, tuée par une balle perdue qui a traversé le mur de sa chambre. Elle avait 24 ans, étudiante en 2ème année de droit. Une étudiante discrète et studieuse selon sa mère : "Sa vie, c'est sa chambre et ses livres". Maintenant, comment trouver la force et surmonter la colère ? "Il faut du courage parce que j'ai une autre fille, mais je ne sais pas si j'y arriverai", dit Leïla qui, à 59 ans, accompagne des élèves en situation de handicap. Elle élevait seule ses deux filles. Traumatisée, elle aimerait quitter ce quartier dans lequel elle vit depuis 14 ans : "Même chez soi, on n'est pas en sécurité. On a peur, tout le monde a peur dans les cités". Quand se terminera la série meurtrière à Marseille ? Depuis le mois de janvier, 44 personnes sont mortes dans des règlements de compte dont trois d'entre elles ont été tuées par une balle perdue. TF1 | Reportage B. Guénais, M. Perrot, H.P. Amar