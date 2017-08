Un film d’action avec des cascades, des voitures de luxe, Scott Eastwood et le vieux-port de Marseille. Voici Overdrive, le dernier film d’Antonio Negret. Comme ce réalisateur colombien, de plus en plus de cinéastes choisissent Marseille comme décor pour leur fiction. La cité phocéenne est même la deuxième ville la plus filmée après Paris.