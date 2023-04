Marseille, poursuivre les recherches coûte que coûte

Guidé par ces pompiers, perché sur des balcons, la pelle mécanique creuse sans interruption depuis deux jours. Les ruines de l’immeuble sont évacuées. Sous les décombres, l’incendie est quasiment éteint. Cinq corps ont été découverts ce lundi et trois personnes sont toujours portées disparues. Avant de creuser, les pompiers ont étudié le plan de l’immeuble pour localiser les chambres. Le grand danger, ce sont les immeubles voisins, qui menacent de s’effondrer à leur tour. Tous ces bâtiments sont surveillés, mesurés en temps réel pour évacuer les secours au premier frémissement. Opération longue, une centaine de marins-pompiers se sont relayés et ont creusé toute la nuit, éclairée par les projecteurs. Un travail éprouvant pour les pompiers, qui se reposent parfois à même le sol. L’origine de l’explosion est encore incertaine. L'hypothèse de la fuite de gaz est une piste très sérieusement étudiée. Dans l’après-midi, l’équipe du GRDF est sur les lieux. L’état du réseau de gaz est inspecté et les compteurs sont étudiés à la recherche d’une sur la consommation suspecte. TF1 | Reportage J. Garro, A. Mersi-Bakchich, A. Charles-Messance