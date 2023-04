Marseille : que deviennent les habitants évacués ?

Dans le quartier de la Plaine (Bouches-du-Rhône), les traces de l'explosion sont encore bien présentes. Grégoire, un évacué des immeubles effondrés de la rue de Tivoli à Marseille, s'interroge sur son avenir, dans son appartement évacué, mais toujours debout. "Le plus difficile est que, pour l'instant, on ne sait pas quand exactement on va pouvoir rentrer chez nous.", dit-il. En attendant des expertises pour sécuriser la zone, l'accès est strictement réglementé. "Certains bâtiments ont été abîmés. Et donc de façon à ce que la population puisse rentrer dans leurs appartements en toute sécurité, nous leur fournissons des équipements de protection individuelle.", explique le capitaine de vaisseau Christophe Guillemette. Récupérer des affaires est impossible pour ceux dont l'immeuble est condamné. Diana, une évacuée de la rue de Tivoli, occupe cette chambre d’hôtel de 16 m². Un quotidien aux allures de bivouac. Sans savoir si elle va pouvoir regagner son logement, elle n’a désormais qu’une envie, partir. "Si c’est sécurisé, oui, je rentre et je retourne. Mais à la suite, je veux déménager", s'exprime-t-elle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar, É. Bonnot