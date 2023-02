Marseille : un drone renifleur contre la pollution

En plein cœur de Marseille, sous le nez des habitants, ces montres de mer rejettent en continue des gaz nocifs comme le dioxyde de soufre. Depuis peu, les compagnies sont scrutées de près par un drone renifleur suréquipé. C'est un appareil européen piloté par des agents grecs. La machine capte les émissions des navires. Dans son viseur ce matin, un paquebot de croisière gigantesque. "Le panache de fumée est plutôt faible, mais je pense qu'on va pouvoir le contrôler", déclare Nick Nikou, pilote de drone chez ALTUS LSA pour le compte de l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Les gaz les plus nocifs ne sont pas toujours visibles. L'engin utilise alors une caméra thermique. Quelques minutes suffisent pour contrôler un paquebot. Les images et toutes les données captées sont analysées méticuleusement par l'État français. À la Direction Interrégionale de la Mer, un chiffre intéresse les inspecteurs, le taux de soufre capté. "Il consomme un combustible qui est soufré cinq fois moins que la limite règlementaire. Donc, le navire est bien conforme", constate l'inspecteur Ronan Plu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba