Marseille : un sixième corps a été retrouvé dans les décombres

Alors qu'un sixième corps vient d'être sorti des décombres et que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres victimes, une veillée est en cours depuis environ 20h15 à l'église Saint-Michel. Elle est présidée par l'archevêque de Marseille, en présence du maire de la ville et du maire d'arrondissement, devant environ 300 fidèles, qui sont venus rendre hommage aux victimes de la rue de Tivoli. Une cérémonie dans un climat très particulier et une forte émotion. D'abord, parce que cela se déroule à quelques centaines de mètres seulement des lieux du drame. Ensuite, parce que l'une des paroissiennes de l'église Saint-Michel est décédée dans le drame du week-end. Elle s'appelait Marie Antoinette GABINO, elle avait 88 ans et venait à la messe tous les dimanches. TF1 | Thomas Misrachi