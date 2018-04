Martin Luther King : que reste-t-il de son rêve 50 ans après ?

C'était il y a cinquante ans. Le 4 avril 1968, Martin Luther King était assassiné à Memphis, dans le Tennessee. Cinq ans plus tôt, il avait prononcé à Washington un extraordinaire discours. Neuf minutes d'éloquence qui marqueront à jamais l'histoire américaine. Sa voix et sa pensée ont laissé une trace indélébile dans la communauté noire aux Etats-Unis. Mais que reste-t-il de cet héritage ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.