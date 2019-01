Martinique : à la découverte d'une plantation de plus de 300 ans

Ancienne plantation de plus de 300 ans, l'Habitation Céron connaît une nouvelle jeunesse en Martinique. On fait désormais pousser du cacao dans ce site historique du XVIIe siècle pour les touristes. Avant l'abandon de son exploitation au début du XXe siècle, les fèves martiniquaises étaient reconnues à travers le monde. La petite production de l'Habitation Céron permet de fournir un chocolatier local et son chef cuisinier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.