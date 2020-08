Masque au travail : quels contrôles et quelles sanctions ?

La rentrée va être masquée pour les salariés. Le port du masque sera obligatoire dans les entreprises françaises à partir du 1er septembre. Mais concrètement, comment cette mesure sera-t-elle appliquée ? Qui va surveiller, voire sanctionner ? Et surtout, peut-on perdre son travail en cas de non-respect ? Éléments de réponses avec nos journalistes.